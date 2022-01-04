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21 минуту назад

Умер легендарный кремлевский повар Виктор Беляев

Легендарный кремлевский повар Виктор Беляев ушел из жизни. Президент Национальной ассоциации кулинаров России, шеф-повар Виктор Беляев, работавший в Кремле, умер в Екатеринбурге на 65-м году жизни.

Умер легендарный кремлевский повар Виктор Беляев
Фото: FacebookFacebook

«Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом», — написал вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев на своей странице в Facebook.

Виктор Беляев 30 лет трудился в Кремле. Он прошел путь от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский». и стал авторитетом в области кулинарии.

Беляев - заслуженный работник торговли РФ, почетный профессор Уральского государственного экономического университета. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" и другими наградами.

О причине смерти Виктора Борисовича и дате и месте прощания с президентом Национальной ассоциации кулинаров пока не сообщается.

Общество,Олег Пономарев,Виктор Беляев,
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