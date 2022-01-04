Умер бывший повар Путина и Ельцина

«Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия. Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека», — отметили в ассоциации.