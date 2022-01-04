Журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Журналиста, основателя националистического издания «Спутник и Погром» (заблокирован в России) Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что журналиста похоронили неподалеку от могилы писателя и философа Константина Крылова.

До этого сообщалось, что на прощание с Егором Просвирниным пришли сотни людей. Среди них присутствовали его близкие друзья, коллеги и читатели «Спутника и Погрома».