Мясников назвал главное заблуждение о COVID-19

Доктор Александр Мясников заявил, что COVID-19, вопреки расхожему мнению, ничем не отличается от ОРЗ, а основная его проблема заключается в массовости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные именно Новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями. (Да-да: «матовое стекло», «цитокиновый шторм», «тромбозы», «потеря обоняния» - ничто не Ново под Солнцем!)», - написал Мясников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

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По его мнению, выделение ковида как отдельной болезни оправдано с точки зрения организации здравоохранения, но не с позиции клинической медицины.

«Вся проблема КОВИД в его массовости. Его естественная смертность менее 2% увеличивалась, когда организация медпомощи в условиях неожиданной волны выливалась в неправильно выстроенные линии защиты (в Италии 1-й волны достигала 14%!)», - подчеркнул врач.

Он добавил, что в странах с высоким процентом вакцинированного населения смертность падает до 0,1 - 0,09 процента. По мнению Мясникова, в будущем ковид «смирно займёт своё место в ряду банальных возбудителей ОРЗ», но при обязательном условии - вакцинации и ревакцинации большинства людей каждые шесть месяцев.

«Впереди новые волны, Омикрон накатывается массово. Но видимо произошло ожидаемое- «выигрывая в скорости- проигрываешь в силе». Инфицированность резко растёт, а госпитализации и смерти- Слава Богу-нет», - заключил он.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса. Он содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрона Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса обнаружен более чем в ста странах мира.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.