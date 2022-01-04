Умер актер Владимир Городничев

Актер Владимир Городничев скончался на 75-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Ивановского областного драматического театра, в котором он служил.

Фото: Ивановский областной драматический театр Ивановский областной драматический театр

Прощание с актером состоится 6 января с 11:30 до 12:30 в ритуальном зале, расположенном в Иваново на улице Багаева, 6б.

Владимир Городничев окончил ГИТИС в 1973 году. В том же году был приглашен в Ивановский драматический театр.

Он сыграл одну из главных ролей в «Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке» режиссера Владимира Грамматикова и снялся в советско-польской социальной драме «Люк».

Среди его театральных работ - Лопахин в «Вишневом саду», Михаил в «Последнем сроке», Михайло Головин в «Царе Федоре Иоанновиче», Пров в «Кому на Руси жить хорошо», Гусь в «Зойкиной квартире», Граф Кент в «Короле Лире», Антонио в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро» и многие другие.

Владимир Городничев преподавал в Ивановском областном колледже культуры - вел занятия по сценическому движению и фехтованию. Также он возглавлял народный театр в поселке Савино.