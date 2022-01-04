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52 минуты назад

В России засекретят закупки силовых ведомств

Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны России, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.

В России засекретят закупки силовых ведомств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перечень федеральных органов исполнительной власти ... при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ... Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия», – приводит сообщение РИА «Новости».

В список также входят Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Федеральная служба охраны.

Счетная палата признала госзакупки неэффективными

Ранее ФСБ подготовила проект списка сведений, получив которые иностранные государства могут использовать против России, к таким сведениям относится практически любая информация о деятельности «Роскосмоса».

Общество,Росгвардия,Министерство обороны,Федеральная служба охраны,Роскосмос,Счетная палата,ФСБ,РИА Новости,
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