Москвич выставил на продажу банку огурцов за ₽100 млн

Житель Москвы выставил на продажу банку огурцов, законсервированных в 1986 году, то есть 36 лет назад. Текст объявления опубликовали в Telegram -канале «Новости Москвы».

Лот предлагается к продаже за 100 миллионов рублей. По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы бренда Globus производства завода №86, у которых за время хранения даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.