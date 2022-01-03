Предсказана судьба коронавируса в 2022 году

«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности… Если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», - сказал Сергеев.