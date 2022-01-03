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1 час назад

Предсказана судьба коронавируса в 2022 году

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. Ученого цитирует ТАСС.

«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности… Если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», - сказал Сергеев.

По его словам, ситуация с COVID-19 напоминает эпидемию гонконгского гриппа в 60-х годах. Тогда также наблюдалось большое количество пациентов, но волну удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Президент РАН считает, что высокий уровень смертности от коронавируса является «расплатой за нашу невакцинированность».

Ранее ученые медицинского центра Cedars-Sinai заявили, что коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека.

Общество,Видео,Александр Сергеев,РАН,ИТАР-ТАСС,
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