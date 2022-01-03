Предсказана судьба коронавируса в 2022 году

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. Ученого цитирует ТАСС.
«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности… Если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», - сказал Сергеев.
По его словам, ситуация с COVID-19 напоминает эпидемию гонконгского гриппа в 60-х годах. Тогда также наблюдалось большое количество пациентов, но волну удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам.
Президент РАН считает, что высокий уровень смертности от коронавируса является «расплатой за нашу невакцинированность».
Ранее ученые медицинского центра Cedars-Sinai заявили, что коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека.