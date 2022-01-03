Названо условие для выпуска иностранных вакцин от COVID в России

"Решать это - все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - ответил он на вопрос о возможности запуска производства зарубежных вакцин в следующем году.