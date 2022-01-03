ЕГЭ по нескольким предметам предложили сдавать в новом формате

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что в ближайшие несколько лет выпускники начнут сдавать ЕГЭ по математике и другим предметам на компьютерах. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Абанкиной, за математикой последуют физика, химия, биология и география.

«Я думаю, что в 2024 году на компьютеры [переведут] математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024-2025 годах переведут», - рассказала она.

Абанкина отметила, что на это указывает активное развитие портала «Российская электронная школа», внедрение информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», оснащение школ цифровыми технологиями. В то же время в вузах развивается прокторинг - процедура наблюдения и контроля за дистанционным экзаменом.

ЕГЭ по гуманитарным предметам, по мнению Абанкиной, переведут на компьютеры не так быстро: это связано с типом заданий, в которых требуется аргументация, а также количеством участников, желающим сдавать такие дисциплины.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России институт государственных репетиторов, которые будут готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Депутат Иван Сухарев отмечал, что родители школьников тратят как минимум 60 тысяч рублей на подготовку к ОГЭ, а репетитор для ЕГЭ обходится в сто тысяч рублей и дороже.

По задумке депутата, помочь родителям и детям может единая электронная платформа для подготовки к экзаменам. Занятия предлагается проводить «на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства» (номинальная стоимость - не менее 60 тысяч для ОГЭ, сто тысяч - для ЕГЭ).