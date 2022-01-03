В Роспотребнадзоре рассказали о «ковидных пальцах» у детей

У болеющих коронавирусом детей может проявиться симптом, похожий на обморожение, — так называемые «ковидные пальцы». Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов .

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться различные нарушения. Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов в беседе с РИА «Новости» .

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам специалистов, это слабость, повышение температуры и головные боли. Среди необычных симптомов ученые выделяют припухлости и покраснение кожи, пишет «Национальная служба новостей». В оперштабе по борьбе с COVID-19 отметили, что новый «омикрон»-штамм особенно быстро распространяется среди детей, сообщает RT.