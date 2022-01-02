Назван виновный в смерти артиста на сцене Большого театра

Причинами трагической гибели актера Большого театра Евгения Кулеша стала его грубая неосторожность и нарушение должностных инструкций со стороны заведующей коллективом мимического ансамбля Екатерины Мироновой . К таким выводам пришла комиссия по расследованию трагического инцидента.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», - рассказал РИА Новости результаты заключения комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин .

Трагедия произошла 9 октября на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибший Евгений Кулеш привлекался к массовым сценам опер и балетов в составе мимического ансамбля Большого театра.