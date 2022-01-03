Климатолог спрогнозировал холодный 2022 год

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, этот году будет холоднее 2020-го, сообщает URA.RU. Однако, это никак не скажется на глобальном потеплении.

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Особенность наступившего года объясняется развитием климатического явления Ла-Нинья. Это подъём холодной воды из морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. Этот феномен влияет на погоду на всей Земле, но является лишь естественным процессом.

То, что 2022 год будет по всей планете холоднее, чем 2020 год, это наверняка. Это из-за развития явления Ла-Нинья. Это переток из атмосферы в Тихий океан, а потом тепло вернётся. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему Земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы, — пояснил специалист.

Понижение температуры никак не отразится на процессах глобального потепления.

Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс, — сказал Кокорин.

Другой эксперт, замдиректора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов уточнил, что эффект феномена Ла-Нинья прекратится уже к середине 2022 года.

При Ла-Нинье может быть отскок на 0,1, или максимум на 0,2 температуры, если это сильное явление. Но затем через год мы уже не заметим этого, — добавил учёный.