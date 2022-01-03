Биолог заявила о невозможности появления коллективного иммунитета

Она объяснила, что иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге», констатировала Баранова. Это чревато образованием волн в противофазе — доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.