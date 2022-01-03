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43 минуты назад

Биолог констатировала невозможность появления коллективного иммунитета

Существование двух сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрона и дельты — делает невозможным появление коллективного иммунитета. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру», ссылаясь на доводы эволюционного биолога Алексея Кондрашева.

Биолог заявила о невозможности появления коллективного иммунитета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она объяснила, что иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге», констатировала Баранова. Это чревато образованием волн в противофазе — доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.

«Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против омикрона, другая — против дельты», — предположила Баранова, подчеркнув, что эффективность существующих вакцин сильно снижена.

При этом она отметила, что заразившиеся дельтой все равно способны противостоять омикрону, но слабо.

Ранее аналитик больших данных Александр Драган рассказал о вероятности того, что омикрон-штамм коронавируса сможет сосуществовать с дельта-штаммом. Это, в свою очередь, может привести к превращению пандемии коронавируса в две параллельные эпидемии. В качестве примера Драган привел Великобританию и Данию, где пандемия превратилась в так называемую твиндемию — сосуществование двух штаммов на одной территории.
Общество,Анча Баранова,Алексей Кондрашев,Джордж Мейсон,Lenta.ru,
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