Биолог заявила о невозможности появления коллективного иммунитета

Существование двух сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрона и дельты — делает невозможным появление коллективного иммунитета. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру», ссылаясь на доводы эволюционного биолога Алексея Кондрашева.
Она объяснила, что иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге», констатировала Баранова. Это чревато образованием волн в противофазе — доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.
«Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против омикрона, другая — против дельты», — предположила Баранова, подчеркнув, что эффективность существующих вакцин сильно снижена.
При этом она отметила, что заразившиеся дельтой все равно способны противостоять омикрону, но слабо.