Россиянам напомнили о налогах за новогодние подарки

Новогодние подарки в ряде случаев облагаются налогом в 13%, особый интерес у налоговой службы могут вызвать подаренная недвижимость или автомобили. Об этом рассказали опрошенные РБК юристы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамов напомнила, что сумма подарка выше 4000 рублей рассматривается по закону как доход, с которого необходимо уплатить налог в 13%.

«Интерес налоговый службы вызовут такие объекты, которые регистрируются в реестре недвижимости, в ГИБДД — транспортное средство», - пояснила она.

По словам юристов, речь идет о подарках между людьми, которые не являются родственниками друг другу, либо о подарке от организации.

«Компания оплачивает налог с подарка, если его стоимость превышает 4000 рублей или если общая сумма подарков за год составила более 10 000 рублей», — заметил специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

Эксперты также уточнили, что передача подарка клиентам, сотрудникам или партнерам должна быть оформлена документально, иначе даритель может забрать имущество в любой момент.

От налогообложения освобождаются подарки, которые подарили супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры. Дарение недвижимости, автомобилей, долей, акций, паев в таком случае освобождается от НДФЛ, пояснил Андрей Локис.