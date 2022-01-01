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36 минут назад

Москвичи пожаловались на поведение мигрантов в новогоднюю ночь

Некоторые жители Москвы, решившие прогуляться в новогоднюю ночь по улицам, отметили непристойное поведение мигрантов. В районе делового центра «Москва-Сити» группы молодых людей из ближнего зарубежья ходили с криками «Аллаху акбар». А в подмосковном Троицке дворник-мигрант попытался изнасиловать женщину, сообщает издание «Подъём».

Москвичи пожаловались на поведение мигрантов в новогоднюю ночь
Фото: ТАССТАСС

Дворник — приезжий из Средней Азии совершил нападение на 38-летнюю женщину в Троицке в новогоднюю ночь. Её спас случайно проходящий мимо мужчина. После того как мигрант был обезврежен, его сдали полицейскому патрулю.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что нарушающих закон мигрантов надо высылать. 1 января вступил в силу закон, разрешающий это сделать. Кроме того, Фадеев просил разобраться с московскими вывесками на узбекском и таджикском.

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С 29 декабря в России ввели новые правила для работающих мигрантов, въезжающих в страну на длительный срок. Теперь иностранцы обязаны пройти дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и наркотики, говорится на сайте МВД. Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии, детям до шести лет и другим категориям граждан. В отношении нарушителей новых правил будет рассматриваться вопрос о сокращении срока пребывания на территории РФ.

Общество,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,
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