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34 минуты назад

Режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет

Режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай скончалась в возрасте 49 лет 29 декабря 2021 года. Но о трагедии стало известно только в субботу, 1 января 2022 года. Об этом сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Умерла режиссер «Смешариков» и «Лунтика»
Фото: vk.com/rezanimaspbgikitvk.com/rezanimaspbgikit

— В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким. Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино. Вечная память, — говорится в сообщении.

Причина смерти режиссера не уточняется.

Галина Воропай родилась Ленинграде 24 февраля 1972 года. Прежде чем профессионально заняться созданием мультфильмов, она долгое время преподавала. Воропай была присвоена Высшая квалификационная категория по должности «Учитель».

В 2002 году, в 30-летнем возрасте, она окончила курсы художника-аниматора и начала создавать различные мультфильмы. В числе проектов, над которыми работала Воропай, есть такие картины, как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Смешарики. Новый сезон», «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три Богатыря. Ход Конем», «Иван Царевич и Серый Волк 3» и другие.

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