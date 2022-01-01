Умерла режиссер «Смешариков» и «Лунтика»

Режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай скончалась в возрасте 49 лет 29 декабря 2021 года. Но о трагедии стало известно только в субботу, 1 января 2022 года. Об этом сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/rezanimaspbgikit vk.com/rezanimaspbgikit

— В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким. Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино. Вечная память, — говорится в сообщении.

Причина смерти режиссера не уточняется.

Галина Воропай родилась Ленинграде 24 февраля 1972 года. Прежде чем профессионально заняться созданием мультфильмов, она долгое время преподавала. Воропай была присвоена Высшая квалификационная категория по должности «Учитель».