В «Модном приговоре» оправдались за скандал с подарками больным детям

«…мы очень расстроены произошедшим недоразумением. В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Мы на прямой связи с представителями Центра и договорились о доставке на 3 января.