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47 минут назад

В «Модном приговоре» оправдались за скандал с подарками больным детям

Представители шоу «Модный приговор» оправдались за скандал с детскими подарками. Илья Кривицкий, продюсер проекта и генеральный директор компании «Красный квадрат», объяснил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке, сообщает издание «Подъём».

А недостающие подарки компания передаст маленьким пациентам Центра им. Блохина 3 января.

«…мы очень расстроены произошедшим недоразумением. В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Мы на прямой связи с представителями Центра и договорились о доставке на 3 января.

Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», - сказал Кривицкий.

Съемочная группа телепередачи "Модный приговор" приехала поздравлять пациентов Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина с подарками-пустышками. Об этом в Instagram заявила волонтер РОНЦ Виктория Бирюкова. После участия в выпуске "Модного приговора" на "Первом" ей предложили передать от программы подарки онкобольным детям на Новый год.

После поздравительной речи приехавших в больницу Деда Мороза со Снегурочкой детям передали четыре мешка подарков - но оказалось, что коробки в них пусты.

Подарки от президента: что дарил Путин детям, письма которых дошли до Кремля

По ее словам, это "бесчеловечно" по отношению к больным детям, которые сражаются за свою жизнь.

Общество,Видео,Илья Кривицкий,
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