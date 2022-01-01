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2 часа назад

Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

CК заинтересовался концертом Тилля Линдеманна в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилось обращение общественников из Новосибирской области, которые высказываются против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться 26 января.

Россиянку затравили за съемки в клипе Rammstein

Активисты просят депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям", а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя СК, который в интервью "Российской газете" заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Общество,Александр Бастрыкин,Госдума,СКР,"Российская газета",
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