«Соцсети и техосмотр»: Какие изменения ждут россиян в 2022 году

Ограничение кредитов, упрощение выдачи пенсий, отказ от биометрии и отмена техосмотра вступят в силу в России с 1 января параллельно с «приземлением» соцсетей, которые, вероятно, останутся в России после миллиардных штрафов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новый год – это не только праздники, но и изменения в законах, самые значимые из которых собрал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Россияне встретят 2022 год с новшествами, касающимися техосмотра, пенсий, кредитов, биометрии и соцсетей.

ОГРАНИЧЕНИЕ КРЕДИТОВ

С нового года Центробанк начнет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями. По данным СМИ, суммарный долг одного жителя России перед банками уже превышает 300 тысяч рублей. При этом президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев.

ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА

С 1 января 2022 года российские автомобилисты смогут получить полис ОСАГО без техосмотра. При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков, а также для автомобилей старше четырех лет. Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, техосмотр является иллюзией борьбы за безопасность, которая поощряет коррупцию. Со своей стороны, экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал закон об отмене ТО. Он сказал НСН, что автовладелец должен нести ответственность за техническое состояние машины, если оно станет причиной ДТП.

ПЕНСИИ И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина может обрадовать россиян подарками, говорил «Радиоточке НСН» политолог Константин Калачев. Однако дополнительных выплат президент не пообещал. Тем не менее, с 1 января вступает в силу закон, в соответствии с которым страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться россиянам в беззаявительном порядке. Кроме того, с Нового года больничные листы окончательно переводят в электронный вид. Бумажные записи уйдут в прошлое, врачи будут виртуально подписывать электронный документ, а работодателям предстоит подключиться к системе электронного документооборота Фонда социального страхования.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ

В конце декабря в России впервые были применены так называемые «оборотные» штрафы для Google и Facebook, которые составили, соответственно 7,2 и 2 млрд рублей. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, штраф не помешает работе Google в России. При этом ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН высказал мнение, что уход этих компаний из Китая может повториться и в России. Так или иначе, с 1 января вступает в силу закон, обязывающий иностранные IT-компании открывать представительства в России. Под действие «закона о приземлении», как называл его депутат Хинштейн, попадают компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей, в числе которых Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok и Telegram.

БИОМЕТРИЯ, ЗООПАРКИ И ТЕЛЕФОН