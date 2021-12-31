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45 минут назад

Россиянам назвали лучшую закуску под алкоголь

В новогоднюю ночь можно выпить один-два бокала сухого белого вина, разведенного водой. Закусывать лучше картофельным пюре, которое выступает в роли абсорбента, сообщил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишет РИА Новости.

Россиянам назвали лучшую закуску под алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как «пузырьки» увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», - сказал Брюн.

По его словам, не стоит забывать и о том, что за новогодним столом бывают дети, которым не следует видеть родителей пьяными. Он подчеркнул, что алкоголь вреден сам по себе, это яд.

«С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека», - считает врач.

Брюн добавил, что лучшей закуской для спиртных напитков является картофельное пюре, выступающее в роли абсорбента, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.

Общество,Евгений Брюн,Минздрав РФ,РИА Новости,
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