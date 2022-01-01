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28 минут назад

Умерла шестикратная обладательница «Эмми» Бетти Уайт

Умерла американская актриса и комедиантка Бетти Уайт (Betty White). Об этом сообщает TMZ.

Умерла шестикратная обладательница «Эмми» Бетти Уайт
Фото: ReutersReuters

Шестикратная обладательница «Эмми», звезда телесериала «Золотые девочки» скончалась 31 декабря 2021 года, не дожив три недели до своего столетнего юбилея. По информации портала, ее смерть наступила от естественных причин.

Год назад Уайт назвала секретом долголетия чувство юмора.

«Не принимайте себя слишком всерьез. Вы можете лгать другим, но вы не можете лгать себе», — сказала она.

Также, ранее говорила актриса, ее секрет моложавой внешности связан с любовью к животным.

Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она всегда была известна как защитница животных и мечтала стать лесничим, хотя в те времена карьера лесничего была недоступной для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим.

Общество,Бетти Уайт,
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