Мясников назвал маски беспомощными перед омикроном

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал поменять информационный фон и тактику освещения коронавируса из-за распространения нового омикрон-штамма. Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

Мясников назвал всеобщие ограничения передвижений, изоляцию, масочный режим и тестирования беспомощными перед новым штаммом. По его мнению, следует публиковать информацию только о проценте заполненных реанимаций и количестве смертей, чтобы не искажать ситуацию в восприятии общества. Он проиллюстрировал это примером США: в стране зафиксировали рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки — 512553 случаев, при этом смертность не возросла.