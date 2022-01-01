Россиянам назвали способ лечиться в частных клиниках по ОМС

Частные клиники могут оказывать медпомощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

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По ее словам, при обращении в частную клинику пациента обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС. Однако оказание услуг на бесплатной основе в ряде случаев невозможно. Например, без направления участкового терапевта нельзя обратиться к врачу-специалисту частной клиники за услугой в рамках ОМС. Также бесплатную помощь не окажут лицам без российского гражданства или при анонимном обращении.