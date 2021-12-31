Россиян научили создавать новогоднее настроение

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов объяснил в интервью «Москве 24», как прожить Новый год без разочарований.

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Психолог посоветовал прожить Новый год окружении близких и друзей, которые подарят радость общения и яркие впечатления. Он напомнил, что множество забот перед праздником забирает силы. Поэтому чтобы создавать для новогоднее настроение, нужно заранее составить список покупок, отложить домашние дела и сделать себе подарок.

«Главное в празднике — хорошо проведенное время в кругу близких и друзей, положительные эмоции, живое общение и яркие впечатления. Идеальность — мешающая наслаждению фикция. Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на форме», — научил россиян Хакимов.

Специалист также призвал не нагружать себя домашними обязанностями, а постараться уловить особенное настроение. Также следует сделать себе подарок, приобретя долгожданную вещь или билет на какое-либо мероприятие. Важно четко понимать свои желания, а не пренебрегать ими ради других. По мнению Хакимова, праздничные традиции нужно создавать самостоятельно.

«Это могут быть как вечера комедий, которые любят многие семьи, так и что-то уникальное лично для вас. Встреча с близкими в любимом кафе, редкое блюдо, которое подается к столу только в этот день, совместная игра с друзьями», — заключил он.