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38 минут назад

В России могут исчезнуть ртутные градусники

В России ртутные термометры могут полностью исчезнуть из продажи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов.

В России могут исчезнуть ртутные градусники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выход из продажи ртутных термометров объясняется Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях. Она была подписана в 2013-2014 годах. Россия, как и еще 128 стран, пока ее не ратифицировала. Согласно этой конвенции с 2020 года запрещается производство, импорт и экспорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

На сегодняшний день крупнейшим производителем ртутных термометров в мире является Китай, однако из него импорт уже закрыт. Представители ряда аптечных сетей рассказали журналистам, что в их аптеках ртутных термометров почти не осталось, сейчас в продаже есть только остатки продукции.

Так, представитель дистрибутора ЦВ «Протек» заявил, что в 2021 году импортных поставок уже не было, распродавалась ранее завезенная продукция, а также товары отечественного производства.

Ртутные термометры всегда пользовались популярностью из-за низкой стоимости, точности измерения и долгого срока службы. Тем не менее по сравнению с 2020 годом их продажи уменьшились в России в два раза и составили 2,1 млн упаковок на общую сумму 662 млн рублей. Кроме того, снизились продажи инфракрасных термометров (до 90 тыс. упаковок), а безртутных и цифровых выросли до 1,21 млн упаковок (на 11%) и до 3,33 млн упаковок (на 8%) соответственно.

В свою очередь директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что недорогие термометры вряд ли полностью пропадут с рынка, но для их изготовления будет использоваться другой состав. Например, их можно делать на основе спирта.

Общество,Николай Беспалов,ПРОТЕК,
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