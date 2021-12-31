20 638 новых случаев COVID-19 выявили в России

«Москву и Санкт-Петербург «Омикрон» накроет уже до конца этого года, но по заболеваемости он не успеет развернуться, поскольку у нас состоятся новогодние праздники, и после них начнется выраженный бурный рост. Он будет, как, например, в Великобритании, где с противоэпидемическими мерами сейчас сложновато. При этом надо понимать, что у нас вакцинированных и иммунных меньше, чем там», - рассказал он.