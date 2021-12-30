В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался за расширение основания для лишения российского гражданства.

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В своем Telegram-канале он написал, что следует также лишать гражданства тех людей, которые «получили его по праву рождения».

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — высказался парламентарий.

Ранее глава государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который предусматривает введение института прекращения гражданства. Как следует из пояснительной записки к документу, процедура будет введена вместо существующего в настоящее время порядка отмены решений о выдаче паспорта гражданина РФ.

Согласно законопроекту, также планируется создать единый механизм добровольного отказа от гражданства. Полномочия по рассмотрению соответствующих решений будет передано в МВД России. Сегодня решение данных вопросов находится в ведении президента РФ.