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36 минут назад

Названы главные слова 2021 года

Российские бизнесмены, политики и топ-менеджеры назвали слова, характеризующие для них 2021 год. Они описали уходящий его как «пандемийный», «продуктивный», «штормовой» и «отскок». Список приводит РБК.

Названы главные слова 2021 года
Фото: Виталий Смольников / «Коммерсантъ»Виталий Смольников / «Коммерсантъ»

В частности, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Пенсионеры России» Захар Прилепин назвал 2021 год «тягомотиной».

Президент группы компаний (ГК) «ЭкоНива» Штефан Дюрр и гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин охарактеризовали уходящий год словом «качели».

Председатель правления Сбербанка назвал этот год «тяжелым, но успешным», а глава ВТБ Андрей Костин — «годом отскока от тяжелого пандемийного года».

В свою очередь, гендиректор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев охарактеризовал 2021 год словом «трансформаци я».

«И на работе: трансформация компании, подходов к управлению, взаимодействия с сотрудниками, и в жизни: многие вещи после ковида и эпидемии стали не такими важными, как казались раньше: поездки, покупки, жизнь завтрашним днем, а многие заняли свое место в приоритетах — здоровье близких, счастье здесь и сейчас, а не завтра», — рассказал он.

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