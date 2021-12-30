Названы главные слова 2021 года

«И на работе: трансформация компании, подходов к управлению, взаимодействия с сотрудниками, и в жизни: многие вещи после ковида и эпидемии стали не такими важными, как казались раньше: поездки, покупки, жизнь завтрашним днем, а многие заняли свое место в приоритетах — здоровье близких, счастье здесь и сейчас, а не завтра», — рассказал он.