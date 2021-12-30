В РПЦ высказались о возвращении смертной казни

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает против возвращения смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

По его словам, отмена смертной казни полезна для России и других стран, поскольку каждый преступник способен к покаянию.

Кипшидзе подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно высказывался против восстановления смертной казни в стране. При этом он отметил, что известны случаи, когда отбывшие срок граждане вновь совершают преступления.

«Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений», — сказал он.