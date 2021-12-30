Российский город обгонит Петербург по размерам

С 1 января 2022 года территория Саратова увеличится почти в два раза — с 1137 до 2100 кв. м, сообщила «Российская газета». В состав областного центра войдёт Саратовский муниципальный район. После этого Саратов обгонит Санкт-Петербург по размеру территории и займёт второе место в списке самых крупных по площади российских городов. Больше Саратова в России останется только Москва. Местные власти объяснили расширение областного центра планами по развитию.

«Границы между Саратовом и пригородом стёрты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учёбу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — рассказал глава города Михаил Исаев.

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Жителям сёл, которые с 2022 года станут частью Саратова, власти города пообещали новые рабочие места, повышение уровня жизни и улучшение инфраструктуры. Это уже не первое укрупнение областного центра: в 2020 году к Саратову присоединили два соседних муниципальных образования — Багаевское и Красный Текстильщик.

Ожидается, что город и дальше продолжит расширяться. Как рассказал «Российской газете» председатель областного отделения Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич, в регионе продолжается разработка Стратегии развития Саратовской агломерации. Помимо Саратова и Саратовского района, она включает в себя ещё ряд территорий, том числе и город Энгельс, расположенный на противоположном берегу Волги.

На территории Саратовского района реализуют крупные инфраструктурные объекты. Здесь пройдёт новая автомобильная дорога, которая соединит Урал и Поволжье с портами Чёрного моря. Помимо этого, РЖД строит Западный железнодорожный обход Саратова.