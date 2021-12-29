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40 минут назад

Назальная форма вакцины "Спутник" будет доступна в 1-м квартале 2022 года

Назальная форма вакцины "Спутник" поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом в среду сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи.

Россиянам предложат назальную вакцину "Спутник"
Фото: РФПИРФПИ

"Назальная вакцина "Спутник" будет поставлена на рынок уже в 1 квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назальная форма вакцины будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения", - говорится в сообщении.

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