Россиянам предложат назальную вакцину "Спутник"

Назальная форма вакцины "Спутник" поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом в среду сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи.
"Назальная вакцина "Спутник" будет поставлена на рынок уже в 1 квартале 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назальная форма вакцины будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения", - говорится в сообщении.