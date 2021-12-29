Вступил в силу закон для контроля за мигрантами

В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Об этом рассказали в Госдуме.

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«Сегодня вступает в силу закон, благодаря которому станет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний. Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев, проходить медосвидетельствование и фотографирование», — указано в telegram-канале Госдумы.

Это не относится к приезжим из Белоруссии. Также закон не коснется детей до шести лет, сотрудников международных организаций, а также глав и членов административно-технического персонала диппредставительств и консульств учреждений других стран в РФ.