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27 минут назад

В РФ вступил в силу закон для контроля за мигрантами

В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Об этом рассказали в Госдуме.

Вступил в силу закон для контроля за мигрантами
Фото: ura.ruura.ru

«Сегодня вступает в силу закон, благодаря которому станет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний. Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев, проходить медосвидетельствование и фотографирование», — указано в telegram-канале Госдумы.

Это не относится к приезжим из Белоруссии. Также закон не коснется детей до шести лет, сотрудников международных организаций, а также глав и членов административно-технического персонала диппредставительств и консульств учреждений других стран в РФ.

Регистрацию нужно будет пройти в течение 30 дней после приезда. Приезжающим на срок более 90 дней в иных целях разрешается проходить процедуру в течение 90 дней после въезда, передает ОТР. С 29 декабря трудовым мигрантам будут выдавать патенты на работу в виде карты с чипом, на которой будет электронное фото и отпечатки пальцев, сообщает «Утро.ру».

Общество,Госдума,Ytro.ru,
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