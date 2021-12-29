Пока вы спали: новая Крымская война и постановка россиян на учет

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Великобритания готовит новую Крымскую войну

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В Великобритании назвали Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. При этом Лондон активно укрепляет свои позиции на Украине, рассчитывая на усиление влияния в Черноморском регионе. Об этом пишет газета «Взгляд».

Политологи, опрошенные изданием, отметили, что Лондон пытается «актуализировать себя в мировой повестке» после брексита, а также «использовать Киев как один из факторов влияния на Москву и Евросоюз». «Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», - констатировал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Россиян предупредили о росте стоимости полиса ОСАГО

Из-за увеличения в четыре раза выплат по жизни и здоровью и отмены учета износа деталей стоимость полиса ОСАГО для ряда потребителей может вырасти до 60%. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Когда закон об ОСАГО принимался, выплаты по жизни составляли всего 150 тысяч, сейчас они достигают 500 тысяч рублей, поэтому клиенты начинают все больше обращаться, как и мошенники (…) При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», - подчеркнул он.

Сдающих квартиры туристам россиян поставят на учет

Федеральная антимонопольная служба поддержала создание в России единого федерального реестра туристической недвижимости и введение уникального идентификационного номера для сдачи такого жилья внаем. Об этом пишут «Известия».

Документ о легализации туристского жилья был разработан еще в 2019 году. Согласно законопроекту, который может быть принят Госдумой уже в весеннюю сессию, собственники жилья получат индивидуальный регистрационный номер, который в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Также владельцев такой недвижимости обяжут платить налог в размере 4%.

США отправят чиновников на Игры в Пекин

Несмотря на объявление дипломатического бойкота в связи с нарушением прав человека в Китае, США подали заявку на оформление виз для 18 официальных лиц для поездки на Олимпиаду. Об этом, по данным «Коммерсанта» заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

При этом, по данным издания, уже понятно, что полноценный бойкот зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля в Пекине, администрации США организовать так и не удалось. Так, посол Чехии в Китае Владимир Томшик от имени президента страны Милоша Земана выразил поддержку Олимпиаде. А Япония дала «зеленый свет» на поездку в Китай спортивных чиновников.

Кредиты для непривитых россиян могут подорожать

Страховые организации и банки рассматривают введение повышенных ставок для непривитых от коронавируса россиян. Таким образом, потенциальные заемщики при обращении за новыми ипотечными кредитами, могут столкнуться с требованием о вакцинации, либо повышенными процентами при отказе от нее, пишут «Известия».