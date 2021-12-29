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29 минут назад

Названы самые пьющие регионы России

Эксперты назвали самые пьющие регионы России по итогам 2021. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые пьющие регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, последнюю позицию в антирейтинге занял Чукотский автономный округ, 84-е место (от общего числа регионов РФ) у республики Коми и 83-е — у Сахалинской области. Также в «антирейтинг» непьющих регионов по итогам 2021 года попали Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, являющийся лидером проекта «Трезвая Россия» заявил, что данный рейтинг — научно-обоснованный, независимый доклад специалистов: психологов, журналистов, социологов, юристов, экономистов, историков. Его основой стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», преступлениям, совершенным нетрезвыми россиянами, а также региональному объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.

Ранее сообщалось, что терапевт клинической больницы, заместитель главного врача по медицинской части «РЖД-Медицина» Иваново Антон Арсеньев оценил влияние спиртного на состояние находящихся за рулем. По его словам, спиртное снижает концентрацию водителя и притупляет его бдительность, а также замедляет скорость реакции на дороге. Российский медик подчеркнул, что даже минимальная доза алкоголя вредна для нервной системы и может стать причиной аварии.

Общество,Антон Арсеньев,Султан Хамзаев,Госдума,
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