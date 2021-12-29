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51 минуту назад

Председатель КС Зорькин допустил снятие моратория на смертную казнь в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допускает возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь.

Конституционный суд допустил возвращение смертной казни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», которая опубликована на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — заявил Зорькин.

По его словам, данный вопрос не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.

Он отметил, что многое зависит от общей правовой ситуации в стране.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за педофилию в России и ввести смертную казнь.

Общество,Султан Хамзаев,Валерий Зорькин,Единая Россия,Госдума,
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