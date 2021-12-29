Конституционный суд допустил возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допускает возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь.

Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», которая опубликована на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — заявил Зорькин.

По его словам, данный вопрос не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.

Он отметил, что многое зависит от общей правовой ситуации в стране.