В России ужесточили правила въезда для иностранцев

Все иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны будут пройти обязательный медосмотр, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. МВД РФ начнет применять эти требования с 29 декабря 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».

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Отмечается, что иностранцы, которые прибыли в Россию с целью трудоустройства, должны пройти дактилоскопию в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Для иностранных граждан, посещающих страну с другими целями, срок сдачи отпечатков пальцев установлен до 90 дней.

Как пишет издание, все иностранцы, прошедшие фотографирование и дактилоскопическую регистрацию, получат специальный сертификат.

Трудовые мигранты будут обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, чтобы подтвердить отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, ВИЧ-инфекции и наркозависимости. В отношении обнаруженных ВИЧ-инфицированных и наркоманов может быть принято решение о нежелательности их пребывания в РФ.