Автомобиль с елкой на крыше  в Петербурге сняли на видео

Водители Петербурга увидели самую нарядную машину в Северной столице на ЗСД. Об этом передает "Петербургский дневник". Владелец легковушки основательно подошел к украшению своего транспорта к Новому году. Даже елку на капоте установил.

Сияющую разноцветными огнями машину очевидцы заметили на ЗСД. Проехать мимо было невозможно. Нарядный автомобиль сняли на видео и опубликовали ролик в паблике «ДТП и ЧП».