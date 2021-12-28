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1 час назад

В Петербурге открыли сразу перехватывающие парковки. Видео

В Петербурге состоялось открытие сразу трех перехватывающих парковок в разных районах города. Об этом передает "Петербургский дневник". Они появились у станций метро «Рыбацкое» и «Старая Деревня», а также около железнодорожной станции Царское Село – на 77, 58 и 89 машино-мест соответственно.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, на всех перехватывающих стоянках установлено автоматизированное оборудование, а также сделаны бесплатные парковки для велосипедов. Кроме того, порядка 10 процентов мест – это места для инвалидов, которые могут воспользоваться парковой бесплатно.

В режиме обычной стоянки стоимость размещения в дневное время составляет 25 рублей в час. А в качестве перехватывающей парковки в период с 6:01 до 20:00 ею можно воспользоваться бесплатно, если потом проехать на общественном транспорте и оплатить проезд с помощью «Подорожника».

Общество,Видео,газета "Петербургский дневник",
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