Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,1%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, «этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и необходимо продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации».

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с формированием коллективного иммунитета в стране.