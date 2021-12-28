Загадка смерти Чехова раскрыта

Британские медики утверждают, что писателя убил не туберкулез и не сердечный приступ, как ранее думали биографы, а кровоизлияние в мозг.

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Всемирно известный писатель Антон Чехов умер вследствие мозгового кровоизлияния. К такому выводу пришли исследователи из Куодрэмского института биологических наук в Великобритании, изучив подлинные образцы крови драматурга, сохранившейся на его вещах.

Известно, что Чехов ушел из жизни 15 июля 1904 года. Произошло это в гостинице немецкого курорта Баденвайлер. Туда писатель прибыл вместе с женой, Ольгой Книппер-Чеховой, надеясь справиться с очередным обострением туберкулеза. По воспоминаниям Ольги Леонардовны, ее муж заказал бокал вина и с удовольствием выпил его, отметив, что давно не угощался шампанским. Затем он лег на левый бок, отвернувшись к стене, и скоропостижно скончался.

По свидетельству ученых, исследовавших состав проб, взятых с писем автора «Чайки» и с рубашки, в которую драматург был одет на момент смерти (на ней осталось пятно его крови), - наряду с протеинами, наличие которых – своего рода доказательство того, что Чехов действительно страдал туберкулезом, - они также обнаружили белковое вещество. Исследователи убеждены, что оно и способствовало появлению тромба, приведшего к блокировке сосудов и вызвавшего мозговое кровоизлияние, которое оказалось для писателя роковым, сообщает издание The Times.

Таким образом, следует из выводов британцев, туберкулез, который, без сомнения, причинил драматургу множество проблем, все-таки не стал непосредственной причиной его кончины.