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38 минут назад

Турагенты спрогнозировали резкое падение цен на отдых

Цены на отдых постепенно начнут снижаться после новогодних праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туриндустрии.

Турагенты спрогнозировали резкое падение цен на отдых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они рассказали о том, когда следует ждать падения цен. Постепенное снижение произойдет с 15 января и достигнет минимума к 1 февраля, сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, в настоящее время стоимость отдыха в Турции на Новый год составляет 140-150 тысяч рублей на двух человек, а к 1 февраля чек снизиться до 90 тысяч рублей.

Такая же закономерность наблюдается и с отдыхом в Египте: новогодняя неделя в этой стране обойдется туристам в 120 тысяч рублей, а после пиковых дат цены будут в пределах 70-80 рублей за двоих. В пресс-службе туроператора TUI Россия сообщили, что в некоторых случаях цены на отдых падают с 8-9 января, так как многие туристы уже возвращаются домой.

Как говорят эксперты, в феврале падения цен на отдых ожидать не стоит. Самый лучший период для отдыха этой зимой — вторая половина января. Связно это с тем, что в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют Восточный Новый год — и цены взлетают. Кроме того, этот месяц является одним из лучших для катания считают горнолыжники.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что выгоднее всего отправиться в путешествие на новогодние праздники в Египет, Турцию и ОАЭ. Среди самых дорогих направлений — Куба и Доминикана.

Общество,Алексан Мкртчян,Наталия Осипова,газета "Известия",
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