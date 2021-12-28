Турагенты спрогнозировали резкое падение цен на отдых

Цены на отдых постепенно начнут снижаться после новогодних праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туриндустрии.

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Они рассказали о том, когда следует ждать падения цен. Постепенное снижение произойдет с 15 января и достигнет минимума к 1 февраля, сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, в настоящее время стоимость отдыха в Турции на Новый год составляет 140-150 тысяч рублей на двух человек, а к 1 февраля чек снизиться до 90 тысяч рублей.

Такая же закономерность наблюдается и с отдыхом в Египте: новогодняя неделя в этой стране обойдется туристам в 120 тысяч рублей, а после пиковых дат цены будут в пределах 70-80 рублей за двоих. В пресс-службе туроператора TUI Россия сообщили, что в некоторых случаях цены на отдых падают с 8-9 января, так как многие туристы уже возвращаются домой.

Как говорят эксперты, в феврале падения цен на отдых ожидать не стоит. Самый лучший период для отдыха этой зимой — вторая половина января. Связно это с тем, что в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют Восточный Новый год — и цены взлетают. Кроме того, этот месяц является одним из лучших для катания считают горнолыжники.