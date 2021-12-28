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43 минуты назад

В столице объединили театр Армена Джигарханяна и Театр сатиры

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизовали путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры благодаря приказу департамента культуры Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Фото: РИАМОРИАМО

Худрук Московского академического театра «Сатиры» Сергей Газаров отметил, что вместе с театром Джигарханяна была проделана большая работа.

«У меня было время чтобы близко познакомиться с театром «Сатиры» и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо», — сказал он.

Он также добавил, что сформулировал векторы развития двух театров. При этом индивидуальность каждого сохранится. Однако, по его словам, объединение откроет для театров новые творческие возможности.

«На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры», — рассказал Газаров.

Общество,Сергей Газаров,Армен Джигарханян,
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