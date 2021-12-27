В Подмосковном МЧС прошла новогодняя корги-елка. Видео

На видео разодетые по-праздничному четвероногие спасатели на станции МЧС в районе городского парка принимают участие в конкурсе новогодних костюмов, а также проходят полосу препятствий.

Мероприятие для корги-защитников безопасности и их хозяев было организовано в лучших традициях новогоднего празднования - были и подарки для гостей, и Дед Мороз со Снегурочкой, которых по сценарию праздника сначала пришлось вызволить из заблокированной машины и задымленного помещения.