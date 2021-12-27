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1 час назад

В Подмосковном МЧС прошла новогодняя корги-елка. Видео

Новогоднее мероприятие при участии собачьего корги-отряда спасателей МЧС в рамках празднования Дня спасателя состоялось в подмосковном Щелкове в воскресенье.

На видео разодетые по-праздничному четвероногие спасатели на станции МЧС в районе городского парка принимают участие в конкурсе новогодних костюмов, а также проходят полосу препятствий.

Мероприятие для корги-защитников безопасности и их хозяев было организовано в лучших традициях новогоднего празднования - были и подарки для гостей, и Дед Мороз со Снегурочкой, которых по сценарию праздника сначала пришлось вызволить из заблокированной машины и задымленного помещения.

По словам заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, директора Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонида Киселева, необычный хвостатый отряд насчитывает больше 130 официальных участников-собак.

Общество,Видео,Леонид Киселев,МЧС,
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