В Подмосковном МЧС прошла новогодняя корги-елка. Видео

Новогоднее мероприятие при участии собачьего корги-отряда спасателей МЧС в рамках празднования Дня спасателя состоялось в подмосковном Щелкове в воскресенье.
На видео разодетые по-праздничному четвероногие спасатели на станции МЧС в районе городского парка принимают участие в конкурсе новогодних костюмов, а также проходят полосу препятствий.
Мероприятие для корги-защитников безопасности и их хозяев было организовано в лучших традициях новогоднего празднования - были и подарки для гостей, и Дед Мороз со Снегурочкой, которых по сценарию праздника сначала пришлось вызволить из заблокированной машины и задымленного помещения.
По словам заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, директора Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонида Киселева, необычный хвостатый отряд насчитывает больше 130 официальных участников-собак.