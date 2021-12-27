Российский препарат от коронавируса «Авифaвир» эффективен против дельта-штамма и «омикрона» COVID-19. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение группы компаний «Химрaр», которая является разработчиком препарата. Отмечается, что лекарство полностью блокирует вирусную инфекцию.

Группа компаний «Химрар», разработчик российского препарата против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «дельта» и «омикрон». «Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причём сразу по трём взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Кроме того, вирус не способен формировать резистентность к фaвипиравиру даже при его длительном воздействии на инфицированные клетки, что подтверждается клиническими исследованиями. Мета-анализ 23 исследований фaвипиравира в терапии коронавируса демонстрирует улучшение состояния на 47% при условии применения на ранней стадии заболевания, отметили в «Химрaр».

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Таблетки «Арепливир» включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, также разрешено его амбулаторное применение.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Препарат от коронавируса "Авифавир" станет доступным для амбулаторного лечения пациентов на бесплатной основе, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача", - пояснили в фонде.

Там добавили, что препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС (Обязательного медицинского страхования) пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.

Постоянное регистрационное удостоверение было выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в РФ с участием 460 пациентов, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь добавил, что возможность применения препарата "Авифавир" в амбулаторном режиме поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии.

"Авифавир" - российский препарат, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира. Терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на 3 месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам.

Производство противовирусного лекарства "Авифавир" в ноябре увеличено в два раза до 200 тысяч упаковок в месяц. РФПИ и основной производитель препарата "ХимРар" направили в Минздрав России заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства, - сообщили сегодня в РФПИ. В фонде ожидают, что к концу декабря объемы производства достигнут 400 тысяч упаковок в месяц.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и нехваткой лекарств в ноябре "ХимРар" перевел производство на круглосуточный режим работы и удвоил выпуск препарата до 200 тысяч упаковок в месяц.

"Кроме того, был проведен аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября 2020 года поданы заявки в Минздрав России на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства", - отметил в РФПИ, подчеркнув, что это позволит увеличить выпуск лекарства еще в два раза - до 400 тысяч упаковок. "Одновременно ведутся интенсивные отгрузки "Авифавира" уполномоченным дистрибьютерам для поставки в регионы и обеспечения амбулаторного применения", - отметили в РФПИ.

Новый штамм коронавируса «омикрон» начинает стремительно вытеснять вариант «дельта». В первую очередь это происходит в Европе и США. «По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту"», — заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Учёный не согласился с тем, что омикрон-штамм может претендовать на звание «живой вакцины». Такое предположение недавно высказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она допустила, что «омикрон» поможет выработать популяционный иммунитет и победить пандемию.

При этом Вуйнович отмечала, что, даже если пандемию удастся победить, коронавирус превратится в сезонное заболевание и станет протекать как грипп.

«Совершенно точно, штамм "омикрон" не выглядит, скажем так, вакциной», — заявил Гущин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем другие. Кроме этого, от «омикрона» чаще болеют дети.