Как медиахолдинг Rambler&Co создал саундтрек своих медиа

Теперь популярные СМИ можно не только читать, но и слушать

Медиахолдинг Rambler&Co создал уникальные плейлисты для более десятка федеральных СМИ, таких как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Секрет фирмы», «Чемпионат», WMJ, Ferra.ru, Motor.ru и других в аудиосервисе СберЗвук. Каждое медиа обрело свой голос. Плейлисты станут отличным фоном для потребления контента этих изданий и создадут настроение в соответствии с их тематикой.

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Активы Rambler&Co покрывают 360° интересов аудитории благодаря своему разнообразию и индивидуальным tone of voice. В кинематографе каждый персонаж на экране имеет свою собственную тему, которая вписывается в саундтрек всего произведения. Эту же задачу ставил и Rambler&Co – с помощью музыки подчеркнуть уникальность каждого актива, и чтобы все плейлисты вместе создавали саундтрек медиахолдинга. В этом помогла обширная библиотека аудиосервиса СберЗвук, в которой есть как фоновые инструментальные мелодии для вдумчивого чтения новостей, так и громкие стадионные хиты для создания атмосферы.

Как звучат медиа Rambler&Co?

Так звучит «Лента.ру». Классика электронной музыки и эмбиент для вдумчивого чтения лонгридов. Настроение плейлиста отсылает к знаменитым расследованиям «Ленты.ру» и digital-инновациям издания. Один секретный бонус-трек напомнит о том, что помимо серьёзной журналистики «Лента.ру» выпускает и популярный развлекательный контент.

Так звучит «Газета.Ru». Разножанровый плейлист, его особенность – передача атмосферы работы редакции. Это и бешеный ритм, и хулиганские провокации, и эйфория от успеха, и меланхолия от непростого информационного фона.

Так звучит «Секрет фирмы». Плейлист в жанре чилл-хоп – медитативная музыка, которая подходит как для неспешной работы, так и для решения сложных задач. «Секрет фирмы» – медиа о бизнес-лайфстайле, и, слушая данный плейлист, вполне можно почувствовать себя успешным стартапером, сидящим в Кремниевой долине.

Так звучит Championat.com. Музыка, под которую ты способен на любые рекорды. Бегай по лестницам, как Рокки, или не спеша иди спортивной ходьбой по лесу – этот плейлист замотивирует достигнуть любой поставленной цели.

Так звучит портал «Рамблер». Современная классика для фонового чтения новостей. Плейлист не отвлекает внимания на себя, но напоминает, что нельзя спешить с выводами и нужно анализировать любую информацию с разных сторон.

Так звучит «Афиша Daily». Мультижанровый плейлист для активного городского жителя. Завязать модные кроссовки, надеть наушники, заказать первый за день кофе и стремительно курсировать сквозь бетонные джунгли на кинопремьеру или выставку современного искусства.

Так звучит WMJ.ru. Музыка для уверенных в себе девушек. Собираешься на свидание или важную бизнес-встречу – этот плейлист настроит на правильный лад.

Так звучит Passion.ru. Красная дорожка, нежные объятия шелкового платья, вуаль терпкого парфюма — тот самый момент, когда звёзды становятся ближе.

Так звучит Ferra.ru. Музыка для уверенных походов в гипермаркет электроники за смартфоном: когда ты знаешь больше консультанта отдела благодаря экспертным обзорам журналистов знаменитого медиа о гаджетах.

Так звучат Motor.ru и QUTO.ru. Настроенческий плейлист с флёром странствий и высокооктанового бензина. Саундтреки, которые эффектно дополнят звук двигателя и песню ветра.