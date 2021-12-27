Gulagu.net заявил о расследовании дела Тесака в 2022 году

Правозащитники проекта Gulagu.net анонсировали расследование и освещение дела Максима Марцинкевича (Тесака) в 2022 году. Информация об этом была заявлена от имени аккаунта проекта в одном из чатов в понедельник, 27 декабря, пишет Lenta.ru.

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Так, от имени проекта сообщается, что правозащитники планируют «поднимать все материалы личных дел с отметками о соцстатусе и далее расследовать». С учетом того, что фигура Марцинкевича вызывает симпатию у ряда россиян, правозащитники намерены повторно изучить все материалы и по итогам этой работы запустить онлайн-стрим в 2022 году.

Напомним, 16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, однако обнаруженная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не желал совершать суицид.