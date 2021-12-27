Сделайте себе подарок к Новому году – заставьте пенсию работать на вас

Думать о далеком будущем и самостоятельно планировать пенсию любят немногие. Более того, как показал недавний опрос СберНПФ, 51 процент россиян не разбирается в том, как формируются их пенсия.

Фото: СБЕР СБЕР

Чтобы исправить ситуацию и повысить финансовую грамотность, СберНПФ запустил в СберБанк Онлайн сервис «Пенсии» – пенсионную витрину, показывающую самое главное – на какую ежемесячную страховую пенсию пользователь заработал к текущему моменту, а также сумму накопительной пенсии и в каком фонде она находится. Также сервис показывает стаж и пенсионные баллы и в случае нехватки до необходимых минимальных значений сервис «подсветит» эту информацию.

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Каждый хотел бы обеспеченной жизни в будущем, но что необходимо сделать для увеличения пенсии и когда именно она наступит? Что такое пенсионные баллы и как пенсия зависит от трудового стажа? В разделе «Пенсии» СберБанк Онлайн можно найти ответы и на эти вопросы. Сервис не только помогает восполнить пробелы в знаниях, но и снимает часть груза по планированию пенсии с плеч пользователей.

Еще одна не менее важная функция сервиса - он помогает заставить пенсию работать. Пенсионная витрина дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений и распланировать свое будущее. Все это получится сделать с помощью телефона за несколько минут.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Пенсии», вкладку «Пенсия и сервисы СберНПФ», нажать кнопку «Узнать пенсию» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». После обработки информации все сведения о пенсии появятся на экране.

Скорее всего, накопленные через Пенсионный фонд России средства не поразят своим размером - в таком случае сразу же в приложении стоит подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП).

Этот финансовый инструмент позволяет сформировать пенсию желаемого размера с помощью самостоятельных взносов и инвестиционного дохода СберНПФ. Заключить договор на ИПП и сделать первый взнос без комиссии можно в этом же разделе за несколько минут.