Российский журналист покинул страну

«Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь», — отметил Захаров. В ролике также продемонстрировали отрывок из видео, снятого 8 октября в Москве, в котором корреспондент заявил, что за ним весь день следят. При этом журналист не уточнил, когда именно покинул страну.