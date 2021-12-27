В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
52 минуты назад

Российский журналист покинул страну и пожаловался на слежку

Журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) рассказал о том, что покинул Россию. В видео на YouTube-канале «Русской службы Би-би-си» он пожаловался, что перед эмиграцией за ним следили.

Российский журналист покинул страну
Фото: facebookfacebook

«Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь», — отметил Захаров. В ролике также продемонстрировали отрывок из видео, снятого 8 октября в Москве, в котором корреспондент заявил, что за ним весь день следят. При этом журналист не уточнил, когда именно покинул страну.

Захаров также прокомментировал возможные причины предполагаемой слежки. «Пока непонятно, с чем была связана слежка — с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами», — объяснил он. В Twitter корреспондент «Русской службы Би-би-си» назвал свою эмиграцию изгнанием.

Минюст признал Андрея Захарова иноагентом 8 октября 2021 года.

Ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что закон об иноагентах требует доработки и усовершенствования, так как содержит много противоречий. «Закон не продуман, не прописан, и есть ощущение, что он создавался людьми после хорошего застолья», — высказался он.

23 декабря президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, прокомментировал закон об иностранных агентах. Глава государства сказал, что закон был придуман не в России, а на Западе. «Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США, и введем уголовную ответственность», — добавил политик.

Общество,Павел Гусев,Андрей Захаров,Владимир Путин,Минюст РФ,Русская служба BBC,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители