В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
49 минут назад

Профессор МГУ оценил способности девятилетней студентки Тепляковой

Назвать девятилетнюю студентку факультета психологии МГУ Алису Теплякову вундеркиндом нельзя из-за нехватки данных о ней, заявил член СПЧ, завкафедрой психфака МГУ Александр Асмолов изданию Lenta.ru. При этом отец девочки считает её и других своих детей одарёнными, отметил профессор.

Опять же, именно мы говорим об обучении Алисы как об эксперименте со многими неизвестными. У нас нет никакой информации, которая дала бы нам понять, что перед нами уникальный ребенок с интеллектуальными способностями или ребёнок, обладающий хорошей памятью. Поэтому я снова воздержусь от диагноза, — сказал Асмолов.

Он добавил, что недавнее предложение депутатов упорядочить обучение одарённых детей — это вопрос для экспертов, а не для законодателей. Последние не могут быть профессионалами в психолого-педагогическом сопровождении детского развития, объяснил Асмолов.

Раскрыто прошлое отца девятилетней студентки МГУ

Также Александр Асмолов заявил, что отец Алисы Евгений Тепляков был способным студентом и занимался интересной научной работой. При этом его он тоже не стал называть вундеркиндом.

До этого профессор призвал приостановить обучение Алисы Тепляковой в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития. В открытом письме Асмолов порекомендовал прекратить этот «неапробированный эксперимент».

Общество,Видео,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Александр Асмолов,Совет по правам человека,МГУ,Lenta.ru,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители