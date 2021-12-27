Профессор МГУ оценил способности девятилетней студентки Тепляковой

Опять же, именно мы говорим об обучении Алисы как об эксперименте со многими неизвестными. У нас нет никакой информации, которая дала бы нам понять, что перед нами уникальный ребенок с интеллектуальными способностями или ребёнок, обладающий хорошей памятью. Поэтому я снова воздержусь от диагноза, — сказал Асмолов.